- Mircea Cartarescu le multumeste celor care l-au sustinut in cursa pentru Premiul Nobel pentru Literatura si se declara „foarte fericit” ca a ajuns si in acest an „intre primii cinci autori luati in considerare”. Citește și: Premiul Nobel pentru Pace, caștigat de o iranianca: Narges Mohammadi a fost…

- Premiul Nobel pentru Literatura a fost acordat anul acesta dramaturgului norvegian Jon Fosse. Academia Suedeza a motivat alegerea, apreciind ca prin intermediul pieselor sale inovatoare, Fosse „a dat glas celor de nespus”. Cinci nume erau vehiculate anul acesta ca potențiali caștigatori ai prestigiosului…

- Premiul Nobel pentru Literatura 2023 va fi anunțat astazi la sediul Academiei, in Stockholm, și online. Mircea Cartarescu se afla și in acest an printre... The post Cartarescu, din nou printre cei mai bine cotați scriitori pentru Nobelul in literatura. Azi vom afla caștigatorul appeared first on Special…

- Cel mai prestigios premiu literar va fi decernat joi, la ora 14.00. Site-urile de pariuri online mizeaza pe norvegianul Jon Fosse, pe kenyanul Ngugi Wa Thiong'o si pe chinezul Can Xue. Dar asteapta la rand si Salman Rushdie si Mircea Cartarescu, scrie Bruno Corty de la Le Figaro, citat de news.ro.In…

- Premiul Nobel pentru Literatura, care va fi decernat joi, ar putea reveni unui scriitor care se pronunta pentru libertatea de exprimare, potrivit expertilor, scrie AFP, potrivit news.ro.Numele scriitoarei ruse si opozanta a Kremlinului, Ludmila Ulitkaia, cu romanele sale epice in traditia lui Steinbeck,…

- ChatGPT și alte aplicații cu inteligența artificiala (AI) pot sa scrie poezii, eseuri și sa traduca texte. Au invațat dupa ce s-au antrenat folosind operele oamenilor. Scriitorii și traducatorii din SUA și Germania, de pilda, vor sa li se plateasca drepturi de autor pentru asta, cu atat mai mult cu…