109 cupluri de aur au fost premiate pentru 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, eveniment în premieră la Șotânga. VIDEO 109 cupluri de aur au fost premiate pentru 50 de ani de casatorie neintrerupta, eveniment organizat in premiera in cadrul Zilei comunei Șotanga. A fost un moment plin de emoție, bucurie și recunoștința din partea administratiei locale pentru cuplurile care au rezistat de-a lungul timpului. In cadrul unei ședințe festive, ce a avut loc la [...] The post 109 cupluri de aur au fost premiate pentru 50 de ani de casatorie neintrerupta, eveniment in premiera la Șotanga. VIDEO first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

