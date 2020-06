109 cazuri noi de Covid-19 și 10 decese / Informații de ultimă oră despre răspândirea coronavirusului Numarul persoanelor infectate cu Covid-19 in RM continua sa creasca. Doar in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 109 cazuri noi de infectare cu temutul coronavirus. Totodata, zece oameni și-au pierdut viața din cauza infecției. Numarul celor infectați e de 8360 , iar al deceselor - 305. Se înregistreaza o raspândire alarmanta și în rândul cadrelor medicale. Astazi s-au îmbolnavit patru medici și noua asistenți medicali. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Sanatații, astazi au fost efectuate 775 de teste. Loading... … Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

