104 tone de deseuri, colectate de pe strazile Constantei. In ce zone urmeaza sa se mai intervina

Actiune de ecologizare si igienizare in Constanta. A fost folosit peste 1 tona de detergent biodegradabil. Incepand de astazi, se intervine in cartierele Tomis II, Faleza Nord, Delfinariu, Stadion. Primaria Municipiului Constanta anunta ca s a incheiat curatenia si in cea de a doua zona de interventie. Echipele Directiei Gestionare Servicii Publice si ale Directiei Generale Politia Locala din cadrul Primariei Constanta, ale operatorului de salubrizare, ale firmelor care au contract de intretiner ...