- Colectivul de cercetare al Muzeului Evolutiei Omului si Tehnologie in Paleolitic, din cadrul Complexului National Muzeal "Curtea Domneasca" din Targoviste a anuntat marti 11 decembrie 2019 comunitatea stiintifica si opinia publica din Romania ca a descoperit, prin sapaturi arheologice, intr-o noua asezare…

