Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Aeromexico care transporta 103 de persoane din orașul mexican Durango in capitala țarii s-a prabușit imediat dupa decolare, insa toți pasagerii și echipajul au supraviețuit accidentului, potrivit oficialilor mexicani. Optzeci și cinci de persoane au fost ranite – ...

- Cel putin 85 de persoane au fost ranite dupa ce un avion de pasageri s-a prabusit marti, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul General Guadalupe Victoria Durango,Mexic, au anuntat autoritatile, precizand ca nu s-au inregistrate decese, informeaza cotidianul The Independent.

- Cel puțin 85 de persoane au fost ranite, dupa ce un avion cu 101 de oameni la bord s-a prabușit, marți, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul General Guadalupe Victoria Durango. Din fericire nu s-au inregistrat decese. Ministerul Transporturilor din Mexic a transmis ca avionul s-a prabușit,…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit duminica dupa-amiaza in apropiere de Sao Paulo, in Brazilia. Pilotul a murit, dar celelalte șase persoane aflate la bord au supraviețuit, au anunțat autoritațile braziliene. Avionul cu doua motoare Beechcraft King Air s-a prabușit la aterizarea pe aerodromul…

- Zeci de oameni din intreaga lume au auzit-o pe pioniera in aviatie, Amelia Earhart, si pe navigatorul acesteia, Fred Noonan, cerand ajutor printr-o statie radio, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabusit i...

- Un avion militar polonez MiG-29 s-a prabusit in noaptea de joi spre vineri in nordul Poloniei, iar pilotul s-a catapultat, insa nu a supravietuit, a anuntat Ministerul Apararii, informeaza AFP, preluata de agerpres. Avionul de vanatoare, de conceptie sovietica, venea de la Baza 22 a aviatiei…

- Un total de 133 de politicieni au fost ucisi de la inceputul campaniei electorale in Mexic, unde duminica sunt programate alegeri prezidentiale si generale, a indicat joi site-ul local Etellekt, care face bilantul politicienilor asasinati.

- Un avion de mici dimensiuni care efectua curse charter s-a prabușit in capitala financiara a Indiei, orașul Mumbai. In urma prabușirii au murit 5 oameni, arata autoritațile. Avionul s-a prabușit intr-o cladire care se afla in construcție, in cartierul Ghatkopar, o zona rezidențiala din estul Mumbaiului.…