101 ani de la Marea Unire: Programul evenimentelor de la Bucuresti si Alba Iulia Bucurestiul si Alba Iulia vor fi, duminica, de Ziua Natioanala, in lumina reflectoarelor, insa in intreaga tara au loc 660 de parade militare, ceremonii de depuneri de coroane si evenimente cultural-artistice cu ocazia implinirii a 101 ani de la Unirea Transilvaniei cu Romania in anul 1918.



Ministerul de Interne a anuntat ca peste 27.000 de politisti, jandarmi, pompieri si paramedici SMURD sunt la datorie pentru a asigura masurile de ordine publica si interventiile in caz de urgenta, cu accent pe evenimentele publice prilejuite de Ziua Nationala.



Cele mai mari evenimente sunt… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

