Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va finanța prin PNRR – Pilonul 3 / C9 / i3, aproximativ 10.000 de companii cu pana la 100.000 E pentru ca acestea sa-și digitalizeze activitatea. Proiectele se vor depune in perioada 1 februarie 2023 – 30 martie 2023. Condiții generale de eligibilitate Compania se incadreaza in categoria IMM Compania este inființata cel mai tarziu la data de 31.12.2021 Compania a inregistrat profit operațional in anul 2021 Acestor condiții principale de eligibilitate se adauga și cateva condiții secundare de eligibilitate și punctaj stabilite in ghidului apelului.…