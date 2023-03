Stiri pe aceeasi tema

- Desi autoritatile refuza sa furnizeze lista imobilelor din Bucuresti care sunt in pericol major in caz de cutremur, PUTEREA a intrat in posesia listei imobilelor incadrate in risc seismic ridicat. Vom publica, in cursul saptamanii viitoare, lista imobilelor cu probleme. Cifrele oficiale arata groaznic,…

- * Primele masuri concrete luate de municipalitate, dupa apariția unei legislații care traseaza obligativitatea evaluarii tuturor imobilelor de locuințe și cladiri publice din Bacau Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a ieșit public saptamana trecuta anunțand ca asociațiile de proprietari, trebuie,…

- Fiecare, pe cont propriu! Cele aproximativ 70.000 de apartamente la bloc din Oradea nu au fost expertizate in niciun fel, iar legea pune in sarcina proprietarilor obligația de a contracta specialiști sa le inacreze seismic.

- Inspectoratul Scolar Judetean Bacau anunta ca elevii si prescolarii care invata in doua unitati aflate pe lista celor incadrate in cea mai ridicata clasa de risc seismic isi vor desfasura activitatea in alte imobile. Pentru elevii de la o scoala din localitatea Filipeni a fost deja gasita o solutie…

- Vicepremierul Kelemen Hunor declara in cadrul unui interviu ca din lista de 118 școli raportate in anul 2022 și inregistrate in categoria de risc seismic I au fost șterse de pe lista, astfel ca in acest moment mai exista doar 39 de astfel de cladiri.Acesta susține ca totul se intampla pentru ca școlile…

- Toate scolile si spitalele din Romania vor fi "evaluate vizual rapid" pentru risc seismic pana pe 1 noiembrie 2024, in timp ce aceeasi procedura va fi folosita pentru blocurile de locuinte pana la 1 iunie 2026, potrivit unui proiect de lege prezentat in prima lectura in sedinta de guvern.

- Situația dramatica prin care trece Turcia, dupa producerea cutremurelor puternice care au curmat un numar mare de vieți, a readus in atenție problema cladirilor cu risc seismic din București. La acest aspect face referire și fostul primar general al Capitalei. „In ultimii doi ani nicio cladire pericol…

- La Institutul Matei Bals din Capitala au fost confirmate primele doua cazuri de infectie cu noua tulpina a coronavirusului, denumita „kraken". Numarul cazurilor de COVID-19 a crescut din nou in cursul saptamanii trecute fata de intervalul anterior si a depasit 4.100. Autoritatile spun insa ca cele mai…