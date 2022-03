100 milioane de euro pe un drum de pământ din nordul județului. Investiție pe banii UE, în pericol Asta s-ar putea spune despre drumul lung de 8 ani al Axei rutiere Iasi-Suceava de la pamant la asfalt: are un lot fix in mijloc care ar putea sa nu mai vada niciodata asfalt. Practic, fix lotul din mijlocul rutei a mai ramas de facut, incurcat in contestatii si termene care dau sa expire. Asta in timp ce segmentele de drum judetean modernizate deja salveaza timpul navetistilor si localnicilor. O axa rutiera atat de importanta nu si-a atins insa scopul: oferirea soferilor din cele doua judete o alternativa, mai rapida si mai putin aglomerata, fata de cea actuala prin Pascani-Falticeni. Mai grav:… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

