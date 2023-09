Stiri pe aceeasi tema

- Un detasament al Fortelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii din Europa, compus din aproximativ 100 de militari si patru aeronave F-16 Fighting Falcon, a sosit in Baza 86 Aeriana de la Borcea, anunta Ministerul Apararii Nationale.

- Statele Unite vor trimite in curand in Romania avioane de lupta ale forțelor aeriene pentru suplimentarea misiunilor NATO de poliție aeriana, dupa ce fragmente de drone militare ruse au fost gasite in județul Tulcea. Ministrul roman de externe, Luminița Odobescu, a discutat cu secretarul american de…

- Romania și Bulgaria se claseaza pe ultimele locuri din Uniunea Europeana in privința numarului de persoane care pleaca in concediu. In țara noastra, proporția este de aproape 27% fața de media europeana, de aproape 56%. Sunt doar cateva date care pot fi consultate foarte ușor printr-o aplicație lansata…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a transmis ca doua aeronave din dotarea Forțelor Aeriene Romane vor transporta pompieri romani si trei autospeciale in insula Corsica, Franta. Aceștia vor ajuta la stingerea incendiilor de padure. Conform sursei citate, ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar,…

- Romania se pregatește sa cumpere tancuri din Coreea de Sud. In acest context, analistul militar Radu Tudor a declarat ca militarii NATO de la Cincu și-au facut poze cu tancurile romanești vechi de peste 70 de ani. Analistul militar Radu Tudor a declarat la Antena 3 CNN ca Romania are nevoie urgenta…