- Suma alocata pentru instalarea tinerilor fermieri, in perioada de tranzitie 2021-2022, se ridica la 100 de milioane de euro, in conditiile in care prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 - 2020 au fost prevazute pe aceasta masura fonduri totale de 476 de milioane de euro, anunta ministrul…

- Suma alocata in perioada de tranzitie, 2021-2022, pentru instalarea tinerilor fermieri se ridica la 100 de milioane de euro, in conditiile in care prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 - 2020 au fost prevazute pe aceasta masura fonduri totale de 476 de milioane de euro, potrivit ministrului…

- Suma alocata pentru investitii in exploatatii agricole in perioada de tranzitie 2021-2022, de 760 de milioane de euro, este una ambitioasa, dar necesara, pentru a putea corecta acel deficit al balantei comerciale, care a crescut in ultimii ani, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- In perioada 4 ianuarie – 4 mai 2021, tinerii fermieri din DIASPORA pot depune proiecte prin submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul PNDR 2020. Ghidul solicitantului pentru aceasta sesiune a fost modificat pentru a ușura accesarea finanțarii nerambursabile pentru tinerii…

- Incepand cu 4 ianuarie 2021, tinerii fermieri din afara tarii se pot inscrie in programul „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Acestia vor putea accesa programul numai daca vor demara o afacere in tara si isi vor stabili domiciliul in Romania. Programul pune la dispozitie sume cuprinse intre…

- A doua sesiune de concesionare a terenurilor cu destinatie agricola catre tinerii fermieri a demarat luni, iar perioada de depunere a solicitarilor este 18 - 29 ianuarie 2021, a anuntat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, pe pagina sa de Facebook. "Tinerii agricultori au nevoie, mai mult ca niciodata,…

- O noua sesiune de primire a proiectelor dedicata tinerilor fermieri din diaspora va fi deschisa in perioada 4 ianuarie – 4 mai 2021, a anuntat miercuri Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Potrivit AFIR, este vorba de submasura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din…

