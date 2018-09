Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, seful Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca, Custodele Coroanei romane, Margareta, si Principele Radu s-au numarat printre cei care au participat, sambata, la manifestarile organizate la implinirea a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe Varful…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, participa vineri, incepand cu ora 15.00, la deschiderea simpozionului dedicat celebrarii Marii Uniri si a implinirii a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului. Fifor va participa sambata, incepand cu ora 11.00, la ceremonia depunerii de coroane…

- „ENTER!” – un seminar de formare dedicat actorilor locali, regionali și naționali implicați in activitați de tineret in Romania, a debutat vineri, la Centrul de Agrement Padureni, in cadrul unui proiect derulat de Ministerul Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteana pentru Sport și Tineret (DJST)…

- Sesiunea de primire a proiectelor pentru finantarea investitiilor in exploatatiile agricole si a investitiilor neagricole din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR 2020) va demara in cel mult sapte zile de la data publicarii pe site-ul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor…

- Interviu cu Rodica Marieta Costache, profesor pentru invațamant primar la Școala Gimnaziala „Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe „Pentru voi, muguri noi, inclin balanța spre viitor”- este un vers al regretatei artiste Mihaela Runceanu, un vers dintr-o piesa care li se potrivește tuturor dascalilor care…

- Un destin de poet al durerii de tara Nu mai avem de multe ori ocazia de a descoperi, intr-o epoca tot mai marcata de schimbari moderne si postmoderne, o atat de puternica atitudine nationala, prin poezii in care sentimentul de apartenenta la neam si tara este cu atat mai emotionant si vizionar cu cat…

- Parte esentiala a folclorului romanesc, doina a fost inclusa in Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Intangibil al Umanitatii (UNESCO) la 2 octombrie 2009, potrivit www.cnr-unesco.ro. In perioada 28 septembrie-2 octombrie 2009, s-a desfasurat la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite, cea de a…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna este implicata, alaturi de entitați din Ungaria, Irlanda, Italia și Spania, in cadrul proiectului „ACCES TO VET” – ce urmarește realizarea cooperarii și realizarii unui schimb de bune practici in domeniul formarii și evaluarii competențelor…