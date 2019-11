Stiri pe aceeasi tema

- Cu acest taco urias au fost servite peste 1.000 de persoane, iar la elaborarea sa au participat 25 de bucatari sefi profesionisti, precum si 150 de ucenici de bucatar, care au pregatit ingredientele cu 12 ore inainte de prezentarea in public a acestei specialitati culinare mexicane. In fata privirilor…

- Rezervatia de la Vama Buzaului se pregateste sa lase in libertate alti 6 zimbri, in aceasta luna, dupa ce, in ultima perioada, din acest loc au fost duse in padurile din tara, opt exemplare (in Caras-Severin, Hunedoara si Neamt). Relocarea se face printr-un proiect cu un ONG din domeniul mediului,…

- Duminica, 3 noiembrie, pe strada Bogdan Voda din Sighetu Marmatiei a avut loc un eveniment rutier in urma caruia o femeie a ramas internata in spital. In eveniment au fost implicate trei autoturisme. Un autoturism al carui conducator auto nu a pastrat distanta regulamentara fata de cel din fata sa,…

- CHEFI LA CUTITE 2019. Eugenia Gheorghe , fost bucatar al Casei Regale a Romaniei, a venit la "Chefi la Cuțite" sa-i impresioneze pe jurați cu preparate regale. Aceasta a primit din partea regelui, medalia Regelui Mihai I de loialitate a Casei Regale. "Bucata de carne trebuia sa fie mica, cat…

- O donatie de 150 de lei este pentru orice turist din tara biletul de participare, pe 5 octombrie, la un inedit eveniment caritabil de tip brunch, gazduit de Conacul Grigorescu din Ratesti, Berca. Cea de-a doua editie a Pranzisorului Boieresc vine la pachet cu o experienta completa de toamna, cu un meniu…

- In perioada urmatoare, cațiva zimbri crescuți in rezervația de la Vama Buzaului au mari șanse sa fie eliberați in Munții Fagaraș. Aceștia ar deveni, astfel, primii zimbri liberi in Munții Fagaraș. Fundația Conservation Carpathia (FCC) are un proiect de populare a zonei Munților Fagarașului, cu zimbri…

