10 Rețete simple: Supă cremă de legume Supa crema de legume cu crutoane Ingredinete -1/2 morcov -1/2 patrunjel -1/4 de telina -1/2 dovlecel -1/2 de ardei gras -50 gr unt -paine Mod de preparare Se spala legumele, se curata se taie rondele si se pun la fiert in apa fierbinete. Dupa ce au fiert se pun la blender si se adauga untul, se face o pasta. Painea se taie cubulete si se pun la coptor intr-o tava unde s-a pus hartie pergament (de copt) pana se intaresc, se fac crutoane. Supa crema de legume se poate da si de la 6 luni dar fara unt sau foarte putin unt. Supa crema de legume Ingrediente 1 buc dovlecel 2 buc ceapa 2 buc morcov… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

