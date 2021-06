Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Zece polițiști de la Serviciul de Inmatriculari Timișoara au fost ridicați și duși la audieri, luni dimineața, agenții fiind cercetați pentru ca ar fi luat mita circa 100.000 de lei in numai 4 luni, a anunțat Direcția Generala Anticorupție – Timiș. Comunicatul DGA: Astazi,…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul IPJ Vrancea desfașoara o acțiune in cadrul careia vor fi puse in executare 13 mandate de percheziții domiciliare. 4 mandate de aducere vor fi puse in aplicare, in cadrul unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice privind…

- Procurorii timisoreni au anuntat ca au finalizat rechizitoriul in ceea ce il priveste pe medicul lugojean care a fost prins in flagrant in timp ce lua mita de la o pacienta. In luna martie, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au descins la spitalul din Lugoj si l-au ridicat pe medic.…

- Politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale au retinut, miercuri, doua persoane intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, dupa efectuarea a doua perchezitii in Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria…