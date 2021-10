DSP Alba a comunicat astazi un total de 328 cazuri noi de infectari cu COVID-19 la nivel de județ, dintre care 10 cazuri la Ocna Mureș. Incidența la nivel de oraș era astazi de 4,52 adica 63 cazuri active in ultimele doua saptamani. Miercuri, in Alba au fost prelucrate in total 1.261 de teste, 773 de teste PCR și 488 de teste rapide. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 301.605, mai exact, 269.098 de teste PCR și 32.507 de teste rapide.