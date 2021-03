10 nave cu animale din România, printre cargoboturile blocate în Canalul Suez Zece nave cu cel putin 130.000 de animale vii din România sunt blocate în Canalul Suez, a anunțat directorul Animal International, Gabriel Paun, ridicând îngrijorari cu privire la bunastarea animalelor daca blocajul se prelungește. În total cel puțin 20 de nave care transporta animale sunt blocate din cauza eșuarii masivului cargobot Ever Given, relateaza The Guardian.

Directorul Animal International, Gabriel Paun, a spus ca situația este critica și ca risca sa devina cea mai mare tragedie martitima din istoria omenirii care implica animale vii.



&"Pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

