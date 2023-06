In ciuda cercetarilor care s-au intins pe multe zeci de ani, exista inca foarte multe mistere pe care planeta Pamant le gazduiește. S-au scris carți, s-au facut documentare și s-au emis ipoteze, insa nimeni nu poate explica ce sunt, cine le-a construit și cu ce scop. 1. Pietrele Moeraki din Noua Zeelanda Daca vizitezi plaja Koekohe de pe coasta Otago, Noua Zeelanda, vei avea ocazia sa vezi numeroși bolovani sferici de mari dimensiuni, cunoscuți sub numele de Pietrele Moeraki sau Bolovanii Moeraki. Unele dintre aceste uriașe pietre seamana cu o cochilie de broasca țestoasa, in timp ce altele și-au…