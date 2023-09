Zece maestri lutieri din Asociatia Artistilor Lutieri din Romania (AALR), au plecat in Italia, cu aproape 70 de instrumente din lemn, pentru a participa la Targul Cremona Musica 2023, desfașurat la finele acestei saptamani. Producatorii de instrumente muzicale din Reghin au plecat in Italia, ducand cu ei in jur de 70 de instrumente muzicale cu arcuș (viara, viola, contrabași, violoncel) realizate din lemn, pentru a le prezenta la Targul Cremona Musica 2023. Targul este cel mai important eveniment mondial dedicat instrumentelor muzicale de ultima generație. Lutierii au inceput pregatirile pentru…