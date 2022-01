Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 ianuarie 2022, in jurul orei 23.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un conducator auto, in varsta de 18 de ani, din Campia Turzii, care se deplasa cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, s-a aflat intr-o delegație in București, la Guvernul Romaniei, pentru a discuta despre proiectele localitații care pot fi finanțate prin programul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In prima zi din an un tanar din Campia Turzii s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus baut la volan, fara permis și a provocat pe desupra și un accident rutier. Polițiștii din Aiud au intervenit, pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In perioada 6-9 decembrie 2021, a avut loc o intalnire a echipelor implicate in Proiectele Safer 55+ și Healthy 50+ ( KA204 Healtier Europeans – a heltier Community) in Nazare Portugalia la care au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident s-a produs in aceasta seara la Campia Turzii, la intersecția strazilor Gheorghe Barițiu și 1 Decembrie 1918. Șoferul unui autoturism a intrat intr-o autospeciala de Poliție, ape fondul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ultimele date privind incidența COVID pe localitați, date publicitații de DSP Cluj, indica o scadere a numarului de cazuri raportate in ultimele 14 zile (04.11.-17.11.2021) la Turda, in timp ce la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Scrob Sergiu Sorin, cel care a fost poreclit ”Baghera” sau ”Lordul Drogurilor” in Campia Turzii, fiind arestat și condamnat pentru ca furniza ceea ce presa a catalogat ”drogul zombie”, a primit o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au identificat la data de 30 octombrie a.c, in jurul orei 21.50, un barbat de 48 de ani, din comuna Viișoara, care se deplasa cu un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!