Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo explica fara modestie in interviul pentru France Football cum a ajuns la peste 700 de goluri: „Cred ca sunt un fotbalist complet, fara sa am, cu adevarat, un punct slab. Sunt puternic și rapid, pot marca și cu stangul, și cu dreptul, și cu capul”. A fost cel mai bun in victoria cu…

- ”Relatarea cea mai buna pe care o poate face cineva despre sine nu-i o declarație, ci un angajament - un legamant facut principiilor pe care le prețuiește și viziunii persoanei care spera sa devina”, explica la un moment dat Edward Snowden in biografia sa, ”Dosar permanent”, recent lansata de editura…

- O cunoscuta și iubita intrepreta de muzica populara traiește cele mai frumoase și intense momente din viata ei. Pe langa cariera de succes și in plina ascensiune, aceasta mai are un motiv in plus de bucurie. De 1 an, traiește o frumoasa poveste de dragoste cu un coleg de breasla. Ei formeaza cel mai…

- VARSATOR - Iti extinzi orizonturile si incepi sa simti lucruri noi. Lumea este casa ta si simti asta mai puternic ca niciodata. A venit momentul sa profiti de toate oportunitatile care ti se ofera. Nu iti fie teama sa incerci lucruri noi. Citeste si Horoscopul saptamanii 1 - 6 octombrie. Cele…

- Conceptul spectacolului, compunandu-se din storytelling, live, preinregistrat sau inregistrat live si apoi (de) derulat, indirect (cineva relateaza povestea de viata a altcuiva), pana la relatarea inregistrarii cu reportofonul a unei convorbiri telefonice cu propria mama, pusa pe speaker, pentru a afla…

- Iata previziunile astrale in amor pentru fiecare zodie: Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Simti nevoia de a te apropia mai mult de persoana iubita. In acest context, este de bun augur sa dedici mai mult timp relatie de cuplu pentru a reaprinde pasiunea dintre tine si jumatatea…

- Duminica, 22 septembrie, de la ora 20.00, baimarenii, si nu numai, sunt invitati la spectacolul-concert ”MAKE MUSIC SHOW”. Cei care doresc sa aiba o seara cu totul si cu totul speciala cu siguranta vor avea parte de muzica buna, dans si poezie, alaturi de artistii teatrului. Invitatul special al serii…

- TAUR Te simti binecuvantata cu romantism si iubire si mai creativa ca niciodata, scrie girly.ro. Te vei bucura de viata si de tot ce ti se intampla. Este momentul perfect sa iesi la intalnire sau sa faci ceva pentru sufletul tau. Vei incepe o noua calatorie creativa. Citeste si HOROSCOP…