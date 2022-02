10 interventii ale salvatorilor montani, astazi, pe partiile din Poiana Brasov. Numarul cazurilor la care au intervenit de la inceputul sezonului

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 11.02.2022, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 7 cazuri, totalizand 9 persoane care s-au accidentat ori ratacit. Doua dintre ele au fost predate echipajelor SAJ/SMURD venite in sprijin, in vederea transportului catre unitatile spitalicesti, pentru controale…

- Din cauza traficului intens, in a doua parte a zilei, stratul de zapada de la suprafata partiei incepe sa se stranga in galme. Astazi, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 5 cazuri. Salvatorii montani ajunsi la caz au acordat persoanelor accidentate primul ajutor…

- In acest sfarsit de saptamana, la nivel national, pompierii militari au gestionat 5.397 interventii in situatii de urgenta, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.Majoritatea misiunilor au constat in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand in peste 4.000 de solicitari pentru…

- Din 1 ianuarie, personalul subunitaților I.S.U. Maramureș a efectuat 66 de intervenții. Din total, 10 au fost la localizarea și lichidarea incendiilor, 47 – alte situații de urgența, capitol ce include, printre altele, inlaturarea efectelor fenomenelor meteorologice și hidrologice periculoase, misiuni…

- 89 de intervenții au desfașurat salvamontiștii, sambata, in toata țara, cele mai multe fiind efectuate de catre serviciile Salvamont din Voineasa, Sinaia și Sibiu, anunța Dispeceratul Național Salvamont pe pagina de Facebook. CITESTE SI: Mii de oameni protesteaza impotriva restrictiilor antiepidemice…

- Dupa ce zilele precedente numarul incidentelor a fost mic, vizibilitatea buna si vremea favorabila au facut ca numarul lor sa creasca. Astazi, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 9 cazuri de persoane care s-au accidentat in timp ce practicau sporturile de iarna sau…

- Salvatorii montani avertizeaza ca deja a inceput sa apara risc de producere a avalanselor in zonele montane inalte si recomanda tuturor turistilor sa foloseasca kiturile de salvare din avalansa.