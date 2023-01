10 indicatori ai pieței românești de artă în 2022 Piața romaneasca de arta a urmat un trend ascendent și in 2022, fiind modelata de noile trenduri, de interesul sporit pentru arta contemporana, de apariția unor noi generații de colecționari orientați catre investibilitate și randament, de accesibilitatea canalelor online de participare la tranzacții cu arta, dar și de frecvența proiectelor culturale expoziționale meritorii. Evoluția pieței romanești de arta a fost definita de 3 „mai mult”-uri: mai multe licitații de arta, mai multe tematici (noi) de licitație, mai mulți cumparatori (tineri). Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

