- E bataie mare pe spațiile verzi din Cluj-Napoca. Unii clujeni nu pot conviețui cu cei care dețin animale, acuzandu-i de agresivitate și comportament obraznic. Aceasta situație se intampla și in parcul Aurel Vlaicu, spune un clujean. Acesta menționeaza ca cei care au caini au acaparat spațiul verde,…

- Elevi din Dej au fost ținuți la minus 6 grade, in camași populare cu maneca scurta, pentru pozele oficialilor locali de Ziua Micii Uniri. Elevii au dansat Hora Unirii in Piața Bobalna din municipiul Dej și au participat la o ședința foto alaturi de oficialii locali, potrivit imaginilor postate pe Facebook.…

- Felul in care ne rezolvam problemele arata cat de inapoiați suntem. Postarea unei femei despre 4 caini otraviți in zona lacului Bezid, mai exact la 6km de la baraj catre Bezid langa strada Principala, a ajuns virala pe rețelele de socializare. "Oare cum se simte un astfel de om? " Potrivit comentariilor…

- In fiecare an, sute de mii de parinți sunt fericiți atunci cand aleg un nume pentru copiii lor nou-nascuți. Unii sunt creativi, alții urmeaza tendințele. Numele neutre din punct de vedere al genului, care pot fi purtate atat de fete, cat și de baieți, apar tot mai frecvent in liste.

- Pentru iubitorii de caini carora le place un tovaraș dragalaș, textura blanii patrupedului poate fi la fel de importanta ca și personalitatea acestuia. Unii au o blana foarte moala care ofera nu doar placere la atingere, dar reflecta adesea istoria unica

- Ciocniri violente au avut loc intre crescatorii de caini și poliție la un miting organizat de cei care se opun interzicerii consumului și comercializarii de carne de caine, mulți vor sa pastreze tradiția controversata și se lupta pentru a o menține legala

- Ansamblul de dansuri populare „Zboina“ – Soveja a participat sambata la Targul „Produse din Balcani“, eveniment organizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului și gazduit de Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București. „Ansamblul de dansuri populare „Zboina”…

- In cadrul unui curs specializat de dresaj canin, trei echipe canine ale Poliției de Frontiera sunt antrenate zilnic, impreuna cu colegii cehi. Aceste instruiri, care au loc la Centrul Chinologic din orașul Hermanice, Republica Ceha, sunt parte a unui proiect de asistența externa, potrivit Poliției de…