Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) Bucuresti anunta, joi seara, ca aproape jumatate din cainii capturati de pe raza Municipiului Bucuresti provin din Sectoarele 5 si 6, in primele zece luni ale anului fiind prinsi, doar in Sectorul 6, 509 caini, respectiv peste 25% din total,…

- Locuitorii din orașul Nehoiu, județul Buzau, au sunat marți seara la 112 pentru a anunța ca un urs alearga pe strazile din centrul orașului, fiind vazut inclusiv pe langa o școala și un spital. A fost emis și mesaj RO-Alert prin care locuitorii erau avertizați sa nu iasa din case

- Te saluta și vor sa-ți caștige atenția Motivele principale: cainii te ling pentru a saluta și a caștiga atenția. „Este, in esența, un comportament social care provine din istoria lor evolutiva”, spune dr. Emily Blackwell, lector in comportamentul și bunastarea animalelor de companie la Universitatea…

- Legea cainilor a fost promulgata de Președinte, iar Curtea Constituționala a decretat ca nu are nimic neconstituțional. Pentru aceste motive, cațiva indivizi cu reale probleme de ințelegere au gasit de cuviința sa se tavaleasca pe asfalt, in fața for...

- Totul s-a intamplat in timp ce femeia se indrepta spre biserica dimineața, moment in care cainii violenți s-au napustit asupra ei. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere.Batrana a fost salvata in ultima clipa de un trecator care a alungat cainii. Femeia a fost mușcata de mai multe ori…

- Cinci instituții ce țin de municipalitate, majoritatea cuturale, urmeaza sa fie desființate ca urmare a „situației economice dificile” și a „optimizarii” cheltuielilor din bugetul local, potrivit unui anunț facut de Primaria Capitalei.Primaria Capitalei a pus marți in dezbatere publica cinci proiecte…

- Dinamo - Petrolul, programat sambata, de la ora 21:45, se va juca pe arena Arcul de Triumf. „Cainii” ar fi vrut pe Arena Naționala, dar au fost refuzați. Dinamo e pe val in Superliga. A legat doua victorii, iar conducerea vrea sa profite de elan. Șefii „cainilor” au incercat sa inchirieze Arena Naționala…

- Proiectul de act normativ privind noul Cod Silvic contine sanctiuni penale excesive, prevederi care nu au existat in proiectul de act normativ transmis de catre echipa de proiect formata din specialisti ai universitatilor din Brasov si Suceava si ai Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura…