10 ani de transformari: Evenimentele care au modelat ultimul deceniu

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele care au marcat sportul romanesc din 2010 incoace sunt diverse și vin mai multe sporturi, la fel și cele negative. Finalul de an prilejuiește tot felul de ierarhii mai ales la incheierea lui 2019, prilej pentru a inventaria evenimentele ultimilor zece ani. Jurnaliștii straini s-au intrecut…

- Horia Brenciu a fost șocat de vestea ca Irina Rimes a ajuns la spital, in stare grava, cu hemoragie interna.Artista va fi supusa unei operații complicate și nu va mai concerta la Iași de Revelion, cum avea programat.„Astazi n-o sa trec in revista realizarile mele din ultimul deceniu, ci aș vrea sa va…

- ​Atacantul argentinian Sergio Aguero este cel mai bun marcator din ultimul deceniu în Premier League, potrivit Opta. De asemenea, David Silva, colegul sau de la Manchester City, este jucatorul cu cele mai multe pase decisive în intervalul 2010-2019.Sosit la Manchester City în 2011,…

- Robert Lewandowski a marcat de 54 de ori in 58 de meciuri. Capitanul Barcelonei, Lionel Messi, s-a oprit la 50. Ronaldo, doar 39 de reușite la Juventus și naționala Portugaliei. Anul trecut, Robert Lewandowski a fost al treilea in topul celor mai prolifici jucatori. Dupa Leo Messi și Cristiano Ronaldo.…

- Clasamentul neoficial este realizat de Tennis.com și Tennis Channel și se bazeaza pe statisticile și rezultatele obținute de jucatoarele din circuitul WTA in perioada ianuarie 2010 – septembrie 2019.

- Post Malone si cantareata electro-pop Billie Eilish conduc topurile de final de an intocmite de Spotify, iar rapperul Drake si interpretul britanic Ed Sheeran s-au impus pe platforma de streaming in ultimul deceniu.

- Numarul anual de cazuri noi de copii care sufera de anorexie și au varsta curpinsa intre 8 și 12 ani este de doua ori mai mare decat cel din estimarea anterioara, din 2006. Cifrele arata ca tulburarea psihica legata de greutatea corporala ar putea incepe mai devreme decat au sugerat cercetarile anterioare.…

- Liderul Al-Qaida pe Subcontinentul Indian (AQSI) Asim Umar, ucis intr-un raid americano-afgan, anunta serviciile afgane de informatii NDS”NDS poate confirma moartea lui Asim Umar, liderul Al-Qaida pe Subcontinentul Indian, intr-un raid comun americano-afgan la o baza a talibanilor”, anunta…