- Cu regret va anunțam trecerea in neființa a Profesorului și Doctorului Mihai Timuș, fiul Academicianului Timuș. Indragit și respectat de mulți dambovițeni, profesorul a vegheat mulți ani la sanatatea Arhiepiscopului Post-ul A trecut in neființa profesorul Mihai Timuș, medicul Arhiepiscopului și Mitropolitului…

- Dorin Staicu, fost director al Companiei de Apa s-a stins astazi, la Spitalul Județean de Urgența Targoviște. Staicu se lupta cu o boala incurabila, cu care fusese diagnosticat in urma Post-ul Dorin Staicu, fost director al Companiei de Apa s-a stins, macinat de o boala crunta apare prima data in Gazeta…

- A N U N T Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 23.05.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs Post-ul Post vacant de incasator și cititor de contoare de apa in cadrul Companiei de Apa Targoviște Dambovița apare prima…

- Se implinesc doi ani de la disparitia medicului Victor Loghin. Reputatul medic ORL ist Victor Loghin a incetat din viata la data de 11 mai 2020. Vestea a venit ca un soc nu numai pentru apropiati si prieteni, dar si pentru toti pacientii care au fost tratati de reputatul doctor ORL ist.Astazi, 11 mai…

- Ce pierdere mare! Medicul Radu Mircea Stanescu, cel care ne-a fost medic de familie in Targoviște, prieten și coechipier in slujire, un om cu suflet mare, pasionat de ceea ce Post-ul A trecut in neființa cunoscutul medic Radu Mircea Stanescu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii din Constanța au tras, in noaptea de joi spre vineri, 11 focuri de arma in timp ce urmareau un șofer care nu a oprit la semnalele oamenilor legii.Potrivit IPJ Constanța, un agent de poliție aflat in timpul liber a observat, in noaptea de joi spre vineri, o mașina care mergea haotic…

- Traficul din oras a tot fost influentat in ultimii ani de sistemul de invatamant. Ba au stat elevii si profesorii acasa, iar atunci au fost scoase mai putine autobuze si tramvaie la strada, ba s-au reintors, iar atunci mijloacele de transport public au fost arhipline si blocate pe traseu de numarul…

- Avocat de renume al Baroului Dambovița, Stan Corneliu Emilian a lasat in urma cele pamantești. Familia anunța ca trupul neinsuflețit va fi depus in cursul zilei de azi la capela Post-ul Familia anunța trecerea in neființa a avocatului Stan Corneliu Emilian apare prima data in Gazeta Dambovitei .