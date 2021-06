1 iunie, Ziua Copilului. Activități dedicate copiilor, în mai multe orașe din țară 1 iunie, Ziua Copilului, este un prilej de bucurie și de sarbatoare pentru copiii din Romania și din alte țari. Pentru ca este o zi atat de speciala pentru cei mici, in mai multe orașe din țara sunt organizate evenimente dedicate lor. 1 iunie, Ziua Copilului, este o ocazie perfecta pentru parinți de a petrece momente speciale alaturi de micuții lor. Este ziua celebrarii copilariei, cu bucurie și distracție. De aceea, in mai multe orașe din țara au fost organizate evenimente care sa le aduca zambetul pe buze copiilor și sa le creeze clipe de neuitat. Iata unde puteți merge cu micuții voștri, potrivit … Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

