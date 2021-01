Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, joi, 31 decembrie 2020, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 31 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 632.263 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 560.793 de pacienți au fost…

- Ambasadorii țarilor membre ale Uniunii Europene vor avea luni - 21.12.2020 - n.r., o intalnire de criza la Bruxelles dedicata restricțiilor de calatorie cauzate de noua tulpina de coronavirus care a aparut in Regatul Unit, relateaza AFP. Mai multe țari din UE - Austria, Belgia, Franța, Germania, Irlanda,…

- Parlamentul Romaniei a adoptat o noua lege in baza caruia ura impotriva rromilor va fi pedepsita cu inchisoare intre 3 și 10 ani. Romania este prima țara din Uniunea Europeana care a adoptat un asemenea act normativ ce pedepsește drastic acțiunile sau manifestarile discriminatorii in legatira cu reprezentanții…

- Pana in prezent au fost identificate un numar de 302 centre de vaccinare anti-COVID in unitati sanitare pentru demararea campaniei de imunizare a personalului medical, anunța Ministerul Sanatatii. Alte 597 de spatii, in afara unitatilor sanitare, au fost stabilite pentru pentru etapele de vaccinare…

- Cetațeanul roman – unul dintre cei mai saraci și mai furați cetațeni ai Uniunii Europene – ii platește salariul celui mai bogat magistrat al Uniunii Europene. Apoi, il pensioneaza anticipat, cu 10-15 ani inainte de a ieși el insuși la pensie, și il platește cu și mai mulți bani decat il platea in perioada…

- Comisia Europeana a decis vineri sa trimita avize motivate Belgiei, Ungariei si Romaniei in ceea ce priveste absenta notificarii catre Comisie a anumitor informatii cu privire la identificarea operatorilor de servicii esentiale, conform unui comunicat al Executivului Comunitar. Termenul limita pentru…

- Guvernul a aprobat joi, prin Ordonanța de Urgența, acordul de împrumut între Uniunea Europeana, în calitate de Creditor și România, în calitate de împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 EUR, semnat la București, la 8 octombrie 2020 și la Bruxelles, la 19 octombrie…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, ca este dispus sa accepte tinte ambitioase in privinta combaterii schimbarilor climatice, insa nu neconditionat. „Noi, eu, suntem dispusi sa acceptam tinte destul de ambitioase, dar nu sunt dispus sa accept tinte foarte ambitioase neconditionat.…