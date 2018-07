Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile de la Pilonul II sunt asemanatoare unui cont bancar, iar fiecare roman care platește contribuții are sume acumulate in acestea, astfel ca este vital ca fiecare om sa se intereseze la ce administrator de pensii contribuie și cați bani are in cont, spune Andreea Pipernea, vicepreședinte al Asociației…

- Cei sapte administratori ai fondurilor de pensii private obligatorii (Pilon II) din Romania au facut anul trecut un profit net de total 163 mil. lei (+14% y/y) si au ajuns sa aiba rate de rentabilitate si marje cu mult peste cele mai performante...

- Guvernul va prezenta in iunie sau iulie o analiza a Pilonului II de pensii administrate privat din Romania, in scopul imbunatatirii mecanismului de functionare, dar nu vor fi suspendate contributiile, a afirmat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Guvernul ar vrea sa suspende plata contributiilor…

- Surse din randul administratorilor de pensii private spun ca Guvernul pregatește o OUG prin care va stabili o contribuție zero pentru Pilonul II. Astfel, ceea ce romanii platesc acum, respectiv 3,75%, se vor duce la bugetul de stat pentru pensii, informație confirmata și de surse guvernamentale. Dupa…

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), organizație ce apara interesele a milioane de romani care contribuie de peste 10 ani la fondurile de pensii obligatorii administrate privat, face apel la autoritați sa prezinte in mod transparent și responsabil scenariile privind viitorul…

- Unul dintre primele site-uri și forumuri lansate pe domeniul .ro, ComputerGames.ro, s-a inchis, dupa 21 de ani de activitate. Administratorii portalului au anunțat ca au luat aceasta decizie pentru ca site-ul nu mai era rentabil și din cauza noilor norme de protecție a datelor cu caracter personal.…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a cerut autoritatilor sa prezinte in mod transparent si responsabil scenariile privind viitorul Pilonului II de pensii si sa raspunda solicitarilor repetate de a initia un dialog institutional cu toate partile implicate in aceasta dezbatere.