- Ziua Pacalelilor are o istorie indelungata, veche de cateva secole. Ziua de 1 aprilie este considerata cea mai amuzanta din an, fiind un prilej ca oamenii sa ii poata pacali pe cei dragi. Pe aceasta data, totul devine posibil, oricine poate deveni ținta unei glume și orice veste este tratata cu scepticism.…

- Calendarul, cu diviziunile timpului pe zile, saptamani și luni, este o manifestare complexa a felului in care oamenii și-au masurat timpul de-a lungul istoriei. Dupa cum bine știm cu toții, un an calendaristic are 365 de zile, conform calendarului gregorian, dar pentru a orbita complet in jurul Soarelui,…

- 1 aprilie este ziua in care oamenii din intreaga lume se distreaza, iși folosesc imaginația și iși pun creativitatea la treaba pentru a pregati cele mai tari pacaleli. Aceasta tradiție a fost adoptata de multe culturi și este celebrata in moduri diferite in funcție de țara și de obiceiurile locale.…

- Superstiții de 1 aprilie. Ce nu e bine sa faci de Ziua Pacalelilor. Ziua de 1 aprilie este ziua pacalelilor. Ce nu e bine sa faci astazi? In primul rand deja se știe ca de 1 aprilie se fac farse. Pe de alta parte, acestea nu se fac oricand, conform superstițiilor. Exista mai multe lucruri pe care nu…

- Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a declarat luni ca ziua de 26 februarie este "o zi istorica" pentru tara sa, care a fost acceptata ca membru al NATO, informeaza Rador Radio Romania. Premierul Ulf Kristersson a spus ca aderarea la Alianta Nord-Atlantica este "un pas urias pentru Suedia", care…

- VIDEO Poveștile uitate ale sașilor: Biserica din deal de la Garbova, aproape 8 secole de existența Poveștile uitate ale sașilor: Biserica din deal de la Garbova, aproape 8 secole de existența Pe dealul ce strajuiește satul Garbova, pe latura de est, se mai pastreaza și astazi ruinele bazilicii romanice…

- Mișcarea de Tineret Urmașii lui Ștefan, condusa de Dumitru Roibu, a realizat un proiect educațional inedit, intitulat "Domnitorii Moldovei", destinat sa imbogațeasca cunoștințele elevilor despre istoria naționala a Moldovei. In cadrul proiectului, au fost distribuite placate ilustrative in majoritatea…