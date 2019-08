„Ziua Informării Preventive”, marcată și în Alba. Activități organizate de ISU Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) s-a raliat si in acest an initiativei derulata la nivel european, astfel ca marti 13 august, in municipiul Bucuresti si in judetele tarii va fi marcata „Ziua Informarii Preventive”. Sarbatorita sub sloganul „Preveniti ghinionul”, avand ca logo pisica neagra, Ziua Informarii Preventive va fi marcata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Unirea” al judetului Alba printr-o serie de activitati informativ-educative pentru constientizarea diverselor pericole care pot fi prevenite. Astfel, marți 13 august, intre orele 10.00-14.00, vor fi… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

