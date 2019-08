Stiri pe aceeasi tema

- Crimeea va reveni sub jurisdictia Kievului numai daca Federatia Rusa va inceta sa existe, a declarat joi vicepresedintele Comisiei pentru relatii internationale din Consiliul Federatiei (Senatul rus), Vladimir Djabarov, citat de agentia de presa RIA Novosti, intr-un comentariu la declaratia facuta…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a indicat ca i-a cerut miercuri omologului sau rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire telefonica ''de urgenta'', sa-si exercite influenta pe langa separatistii prorusi din Estul Ucrainei pentru a pune capat unei escaladari a luptelor ce a dus…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un ordin care extinde si mai mult numarul de cetateni ucraineni care pot solicita pasapoarte rusesti emise in regim de urgenta, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Moscova a facut acest pas inainte de alegerile parlamentare ce vor avea loc…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat ca parada militara dedicata Zilei Independenței Ucrainei, organizata în fiecare an pe 24 august, nu va mai avea loc, iar banii care urmau sa fie alocati pentru organizarea evenimentului vor fi transferați armatei ucrainene, potrivit Rador."De…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat joi speranța ca noua conducere a Comisiei Europene va realiza in cele din urma ce efecte daunatoare in plan economic au avut sancțiunile introduse impotriva Rusiei din cauza rolului jucat de Moscova in cadrul crizei din Ucraina, informeaza agenția Tass,…

- Delegatia Ucrainei de la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a parasit lucrarile in semn de protest dupa s-a decis revenirea parlamentarilor rusi la cinci ani de la anexarea Crimeei de catre Moscova, conform The Guardian citat de news.ro.Presedintele ucrainean, Volodymyr Zelenskiy,…

- Moscova a respins luni competenta Curtii Permanente de Arbitraj (APC) in cadrul unei dispute cu Kievul asupra apelor din jurul coastelor Crimeii, peninsula anexata de Rusia in 2014, relateaza AFP. Statele occidentale, care nu au recunoscut niciodata anexarea Crimeii de catre Moscova, acuza Rusia ca…