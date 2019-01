Stiri pe aceeasi tema

- 1 ianuarie (marti) – Anul Nou 2 ianuarie (miercuri) 24 ianuarie (joi) – Ziua Unirii Principatelor Romaniei sau Mica Unire 26 aprilie (vineri) -Vinerea Mare 28 aprilie (duminica) – Pastele 29 aprilie (luni) – A doua zi de Paste 1 mai (miercuri) – Ziua Muncii 1 iunie (sambata) – Ziua Copilului 16 iunie…

- Dupa șirul de minivacanțe decise de Guvern in 2018, care au culminat cu aceste 10 zile (in doua etape) de la sfarșitul anului, sa vedem ce ne așteapta in 2019. Calendar zile libere legale 2019 1 ianuarie (marti) Anul Nou 2 ianuarie (miercuri) 24 ianuarie (joi) Ziua Unirii Principatelor Romaniei 26…

- ZILE LIBERE 2019. "Pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, Guvernul stabileste prin Hotarare de Guvern zilele de munca pentru care se acorda zile libere, care preced si care succed sarbatorile legale, respectiv zilele in care recupereaza acesta”, prevede proiectul de lege de modificare a Codului…