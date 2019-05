Zi liberă, dar cu recuperare Functionarii vor recupera ziua primita libera intre sarbatorile pascale si 1 Mai. Recuperarea liberului primit pe 30 aprilie se va face in perioada 6 – 9 mai. Astfel, fiecare angajat va ramane doua ore in plus peste programul normal de lucru. Salariatii din institutiile publice vor trebui sa recupereze ziua de 30 aprilie, declarata libera de catre Guvern. Conditia a fost recuperarea zilei de la finalul lunii trecute. Corina Belteu, purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Gorj, a declarat ca recuperarea liberului primit pe 30 aprilie se va face in perioada 6 – 9 mai. Astfel, fiecare angajat… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

