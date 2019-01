Zentiva investeste 30 milioane euro in fabrica de productie din Praga pentru a-si consolida prezenta pe piata europeana a medicamentelor generice

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul ceh de medicamente Zentiva va investi 30 milioane euro pentru a extinde fabrica detinuta in Praga, parte a planului de a-si consolida prezenta pe piata europeana a medicamentelor generice.

- Profesii Ce salariu castiga un muncitor in constructii in Romania Tweet Print Mail Ultimii zece ani au adus, pentru angajatii din domeniul constructiilor, o crestere de doar 47% a salariului mediu, in conditiile in care, per total in economie, avansul pentru aceeasi perioada a fost de 82%.…

- Eveniment Drama din piata muncii: Criza si restructurarile au decimat numarul angajatilor. Numarul de salariati din companiile romanesti a depasit 4 milioane in 2017, dar este cu 340.000 mai mic decat in 2008 Tweet Print Mail Autor: Adelina Mihai astazi, 00:02 501 Companiile din Romania…

- Companii Un nou complex de apartamente in Bucuresti. Se vor construi 200 de noi locuinte, cu 21 de milioane de euro Secțiune susținuta de REAL ESTATE Tweet Print Mail Autor: Alina-Elena Vasiliu astazi, 00:01 2311 Omul de afaceri Lucian Azoitei, care a dezvoltat un proiect rezi­dential…

- Companii Pantofi „made in Romania“ in valoare de 150 de milioane de dolari au ajuns in 2017 in Austria Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Cristina Rosca astazi, 14:30 1 Romania a devenit a patra cea mai im­portanta piata de import de pantofi pen­tru Austria, dupa ce a trimis…

- Eveniment ZF Live. Ramona Jurubita, country managing partner, KPMG Romania: Un manager din industria serviciilor de audit si consultanta din Romania castiga peste 2.000 de euro net pe luna Tweet Print Mail Autor: Alex Ciutacu astazi, 00:07 8 Salariile managerilor din piata de audit si…

- Grupul german Bosch, unul dintre cei mai activi investitori straini din Romania, va investi 110 milioane de euro intr-o fabrica de masini de spalat... The post Un concern german investește 110 milioane de euro intr-o fabrica in vestul țarii. Vor fi create 700 de locuri de munca! appeared first on Renasterea…

- Fabrica IRUM, fondata in anul 1953, a anuntat ca lanseaza primul tractor conceput și realizat pe platforma din Reghin. Proiectul TAGRO a fost realizat in Centrul de Cercetare și Dezvoltare pentru Utilaje Agricole și Forestiere - IFOR - care funcționeaza la Reghin, Transilvania. Acest centru a fost inființat…