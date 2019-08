Zegrean: Noile modificari ale legilor justitiei, "praf in ochi!"

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat noi modificari ale Codului Rutier care au drept scop prevenirea accidentelor de circulatie provocate de faptul ca soferului i-a fost distrasa atentia de folosirea telefonului mobil, inclusiv pentru realizarea unei transmisiuni in direct pe retelele de socializare. Astfel, se va interzice…

- Florin Iordache a declarat ca PSD și Guvernul nu vor desființa Secția Speciala pentru investigarea magistraților, deși in raportul GRECO autoritaților li s-a recomandat sa renunțe la aceasta pe motiv ca este „o anomalie a cadrului instituțional existent”. De asemenea, vicecepreședintele Camerei Deputaților…

- Senatorul USR George Dirca, presedintele Comisiei pentru constitutionalitate din Senat, reacționeaza dupa publicarea rapoartelor GRECO, spunand intr-o postare pe Facebook ca desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție trebuie sa aiba loc in cat mai scurt timp, iar ministrul…

- Fostul șef al CCR, Augustin Zegrean spune ca, adoptând acesta lege prin Ordonanța de Urgența, Guvernul a încalcat Constituția, în condițiile în care o decizie CCR stabilește ca o soluție legislativa declarata

- Șefa CSM a trimis o scrisoare premierului Dancila și ministrului Justiției, Ana Birchall, în care le cere sa aduca la cunoștința daca este în pregatire vreun act normativ prin care Guvernul vrea sa desființeze Secția pentru Investigarea Infracțiunilor

- Guvernul va modifica Ordonanta 114 in domeniul comunicatiilor, pentru a calibra unele prevederi in vederea licitatiei tehnologiei 5G, care va avea loc in acest an. Dupa adoptarea OUG 114, unii operatori telecom au anuntat ca iau in considerare sa nu mai participe la aceasta licitatie.

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a anuntat, joi, ca noile modificari aduse OUG 114 sunt un pas in directia buna, potrivit news.roMinistrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, joi, dupa sedinta de Guvern, ca nu vede niciun risc ca administratorii de pensii…