Zeci de oi și capre au fost surprinse marți de o viitura de pe o insula de pe cursul raului Buzau, in apropierea comunei Unguriu. Animalele au fost salvate de jandarmi. Militarii au efectuat o misiune contracronometru, a precizat purtatorul de cuvant al Prefecturii Buzau, Gabriel Cozma, conform Agerpres. "Animalele au fost surprinse de o viitura pe o insula de pe cursul raului Buzau, in zona Unguriu, ciobanul s-a autoevacuat si a sunat la numarul unic de urgenta 112. La locul solicitarii au intervenit sapte jandarmi din cadrul IJJ Buzau care au adus in brate la mal toate cele 80 de animale", a…