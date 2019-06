Presedintele argentinian Mauricio Macri a numit pana masiva de curent care a lasat duminica zeci de milioane de oameni in America de Sud fara energie electrica „fara precedent” si a promis o investigatie aprofundata, potrivit Reuters. Reteaua electrica din Argentina „a cazut” in jurul orei locale 7:00 ora (11.00 GMT), lasand intreaga tara fara curent electric, a anuntat Ministerul Energiei din Argentina. Pana a intrerupt energia electrica in mare parte din Uruguay si mai multe regiuni din Paraguay si a dus la inchiderea rafinariei YPF La Plata, cea mai mare din Argentina.  Preotii au oficiat,…