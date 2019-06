Yemenul se confruntă cu o creștere alarmantă a numărului de cazuri de holeră Yemenul se confrunta cu o creștere alarmanta a numarului de cazuri de holera, a treia astfel de criza din 2015 și pâna în prezent, raspândirea acestei boli fiind cauzata de razboiul civil din aceasta țara, scrie Mediafax, citând Reuters.



Medicii din Yemen susțin ca se confrunta zilnic cu un numar din ce în ce mai mare de cazuri de holera în rândul copiilor, iar lipsa dotarilor și medicamentelor le îngreuneaza foarte mult munca.



&"În fiecare zi sunt câte 30-50 de cazuri, nu mai puține. S-a ajuns deodata în aceasta…

Sursa articol: hotnews.ro

