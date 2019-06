Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii yemeniti, sustinuti de Iran, si-au intensificat in ultimele saptamani atacurile de acest gen contra regatului saudit care, din 2015, intervine militar in Yemen in fruntea unei coalitii de sprijin a guvernului indepartat de la putere.Luni, dronele au vizat localitatea Khamis Mushait,…

- Rebelii houthi, sprijiniti de Iran, au lansat un atac cu drona în timpul unei parade militare la care au participat forțele coaliției conduse de Arabia Saudita în orașul portuar Aden din Yemen, a transmis luni Al Masirah TV, canalul de televiziune detinut de rebeli, relateaza Reuters citat…

- Rebelii houthi din Yemen au lansat un atac cu drone asupra aeroportului Najran din Arabia Saudita, a informat miercuri postul Al Masirah al gruparii, relateaza Mediafax, citând Reuters. Gruparea a informat ca a vizat hangare unde se aflau avioane de lupta. Nu au fost anunțate victime…

- Armata din Arabia Saudita a interceptat în provincia Mecca doua rachete lansate de catre rebelii houthi din Yemen, potrivit unui comunicat de presa al Ambasadei Arabiei Saudite la Washington, citat de Reuters, conform Mediafax.Potrivit aceleiași surse, rachetele ar fi fost produse în…

- Gruparea rebela houthi din Yemen a declarat ca atacul asupra instalatiilor companiei petroliere de stat saudite Armaco de saptamana trecuta reprezinta inceputul unor operatiuni militare impotriva a 300 de tinte militare vitale saudite, potrivit informatiilor furnizate duminica de agentia gruparii,…

- Coaliția condusa de Arabia Saudita în Yemen a început o operațiune de distrugere a rețelei și a capabilitaților dronelor într-o tabara din zona palatului prezidențial din capitala yemenita Sanaa controlata de rebelii Houthi, a anunțat sâmbata televiziunea de stat saudita citata…

- Varsta majoritatii victimelor este de sub 9 ani. Dintre copiii raniti, unii sunt in stare 'critica', astfel incat bilantul celor decedati ar putea creste, a avertizat UNICEF in comunicatul sau. Acesta arata ca 'incidentul s-a produs in apropierea a doua scoli', dar nu precizeaza cauza exploziei.…