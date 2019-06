Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa efectueze joi o prima vizita de stat - in ultimii 14 ani - in Coreea de Nord, un nou semn al unei apropieri, in momentul in care cele doua tari infrunta presiuni din partea Washingtonului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Silviu Manastire…

- ''Franta taxeaza mult vinul si noi taxam putin vinul frantuzesc'', a spus Trump la postul CNBC. ''Aceasta tara (SUA) permite vinului frantuzesc - care este foarte bun - (...) sa intre gratis'', a adaugat liderul de la Casa Alba. ''Nu este corect, vom face ceva pentru (a reechilibra) asta'', a insistat…

- În timp ce președintele american se fotografia cu regina Angliei și distribuia puncte bune și proaste potențialilor înlocuitori ai Theresei May ca prim-ministru, principalii doi adversari comerciali ai Statelor Unite se întâlneau la Sankt Petersburg. Președintele chinez, Xi Jinping,…

- Donald Trump a declarat luni ca se va intalni cu Vladimir Putin si cu presedintele chinez Xi Jinping in timpul summitului G20.'Am notat declaratia' presedintelui american Donald Trump, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in timpul unei conferinte de presa, adaugand…

- China nu avea marti 'nicio informatie' de transmis cu privire la o eventuala intrevedere intre Donald Trump si Xi Jinping, in pofida faptului ca liderul american a anuntat luni ca se va intalni la sfarsitul lui iunie cu omologul sau chinez, informeaza AFP. In conditiile in care razboiul comercial…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca se va intalni cu presedintele chinez Xi Jinping luna viitoare si ca se asteapta ca discutiile sa fie ”foarte fructuoase”, in conditiile in care razboiul comercial dintre cele mai mari doua economii ale lumii s-a intensificat, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei Albe,…

- Agentia de presa iraniana IRIB a relatat luni ca Teheranul va relua o parte a programului sau nuclear ca raspuns la decizia SUA de a se retrage din acordul international semnat cu Iranul in urma cu patru ani, dar a adaugat ca partea iraniana nu intentioneaza sa adopte o masura similara. Seful statului…