XGIMI MoGo Pro este gata de lansare Campania de strangere de fonduri inițiata de Xiaomi pe Indiegogo a ajuns la final, iar caștigator este XGIMI MoGo Pro , un proiector portabil liliputan. Acesta are dimensiunile de 146×105,5×94,5 mm și greutatea de 900 de grame. In ceea ce privește luminozitatea, acesta se lauda cu 250 lumeni, iar pe partea de sunet vine cu difuzoare semnate Harman Kardon. Dezvoltat pe platforma Android TV, acesta permite o protecție de 100 inchi, in rezoluție Full HD și suporta și redarea de conținut 3D. Durata de viața a lampii este de 30.000 de ore de funcționare, echivalentul a circa 20.000 de filme. Prețul… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

