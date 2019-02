Whoopi Goldberg, posibilă gazdă-surpriză a galei premiilor Oscar Pentru a doua oara in istoria de noua decenii, gala premiilor Oscar va avea loc fara o gazda unica, scrie news.ro. The Guardian scrie ca exista o mare sansa insa ca Whoopi Goldberg - prima femeie care a prezentat singura ceremonia de decernare a premiilor Academiei Americane de Film, in 1994 - sa ocupe acest rol. Goldberg, in varsta de 63 de ani, absenteaza de la emisiunea „The View” a ABC, reteaua care transmite si Oscarurile, inca din ziua in care Academia a anuntat-o ca facand parte dintre cei ce vor inmana trofee. Colegii ei din emisiune au transmis telespectatorilor ca actrita lipseste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

