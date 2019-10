Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, s-a intalnit marti dimineata la Riad cu ministrul adjunct al Apararii din Arabia Saudita, Khalid bin Salman, pentru a discuta probleme de securitate, la doua saptamani dupa anuntul Washingtonului privind trimiterea de intariri regatului saudit, transmite…

- Cei aproximativ 1.000 de soldati americani desfasurati in nordul Siriei au primit ordin sa paraseasca tara, a indicat luni pentru AFP un responsabil american, sub rezerva anonimatului, potrivit Agerpres.'Noi vom executa acest ordin', a spus el, subliniind ca retragerea ii vizeaza 'pe toti'…

- Mark Esper, secretarul american pentru Aparare, a declarat luni ca atacurile recente asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita sunt fara precedent, iar Statele Unite vor lucra impreuna cu aliații sai pentru apararea ordinii, relateaza Reuters.Esper a anunțat ca „ordinea internaționala,…

- Duminica, Irakul a negat ca au fost lansate de pe teritoriul sau atacuri asupra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita. Sambata dimineata, doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac cu drona. Statele Unite sunt "pregatite sa riposteze" la atacurile…

- Statele Unite sunt "pregatite sa riposteze" la atacurile asupra infrastructurilor de petrol saudite (pe care Washingtonul le pune pe seama Iranului), a afirmat duminica presedintele american Donald Trump, informeaza AFP si Reuters. "Aprovizionarea cu petrol a Arabiei Saudite a fost atacata.…

- Presedintele Tayyip Erdogan a declarat duminica ca Turcia, care are deja o baza in nord-vestul Siriei, va efectua o operatiune militara intr-o zona controlata de kurzi la est de Eufrat in nordul Siriei.''In mod clar credem ca orice actiune unilaterala a Turciei ar fi inacceptabila", a declarat…

- Statele Unite au dezmintit marti acuzatia Rusiei ca intentioneaza sa se retraga din tratatul de interzicere a testelor nucleare, transmite Reuters. Un reprezentant al Moscovei a declarat in cadrul unei conferinte pentru dezarmare de la Geneva ca Washingtonul are in vedere retragerea din…