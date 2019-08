VW Passat de 4.000 de euro furat din Belgia, depistat la Vama Borș La controlul de fontriera, barbatul in varsta de 49 de ani a prezentat documentele de identitate și certificatul de inmatriculare pentru autoturismul in cauza. In urma verificarilor in baza de date s-a constatat ca mașina figureaza ca „bun pentru confiscare“, alerta introdusa de autoritatile din Belgia la data de 19.04.2019. Șoferul a declarat ca a fost rugat de patronul firmei la care lucreaza sa aduca mașina in Romania și ca nu știa ca aceasta era furata. Autoturismul in valoare de 19.000 de lei a fost indisponibilizat pana la finalizarea cercetarilor. Polițiștii de frontiera… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

