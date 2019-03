Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța o vreme în general frumoasa sâmbata și duminica în cea mai mare parte a țarii, cu temperaturi mai ridicate decât normalul acestei perioade, ce pot atinge 20 de grade Celsius. Luni și marți, temperaturile vor scadea, revenind la normalul pentru ultima decada…

- Sambata, 23 martie, vremea va fi in continuare in general frumoasa, iar valorile termice vor fi, in cea mai mare parte a tarii, mai ridicate decat in mod normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 11 si 20 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse intre -4…

- Primavara se arata la fel de frumoasa și in acest weekend și aduce soare mult și temperaturi perfecte pentru plimbari in natura. Temperaturile maxime ajung la valori de 19 grade Celsius. Va prezentam conditii meteo in perioada 22-24 martie, in localitati din Alba: Vineri, 22 martie Alba Iulia: minime…

- Meteorologii anunța ca luni, in București, sudul și estul țarii, temperaturile vor ajunge pana la 25 de grade, dar vor incepe sa scada din nou incepand de marți noaptea. „Luni, vremea va fi deosebit de calda in toate regiunile, mai ales in cele sudice, centrale si estice, iar cerul se va innora treptat…

- Vremea in București vineri, 15 martie va fi una deosebit de frumoasa. Maximele zilei vor ajunge chiar și la 13 grade Celsius, iar primavara va incepe ușor-ușor sa-și faca simțita prezența.

- Vremea de 8 Martie, Ziua Femeii 2019, va fi deosebit de frumoasa, cu temperaturi maxime ce ating 22 de grade C la București. Prognoza meteo a Zilei Internaționale a Femeii indica valori termice ridicate in toata țara. In Transilvania, media temperaturilor maxime va fi in scadere de la 14 grade, in data…

- Vremea 7 martie 2019. Prognoza meteo pentru ziua de joi anunta temperaturi de pana la 23 de grade Celsius in Banat si Crisana. Citeste prognoza meteo completa si afla cum va fi vremea in Bucuresti si la munte.

- Vremea va fi anormal de rece in toata tara, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse intre minus 7 grade Celsius in depresiunile Carpatilor Orientali si 2 grade in regiunile sudice. Norii vor aduce cativa fulgi de zapada prin vest, nord si centru, precum si la munte, iar vantul va ramane activ pe creste,…