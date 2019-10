Vreme ploioasă în toată țara de miercuri până vineri Ploi in intreaga Regiune, de miercuri și pana vineri dimineața. Meteorologii au emis o informare de vreme rea, valabila pentru intreaga tara. Potrivit specialiștilor de la ANM, precipitațiilor vor incepe sa cada chiar de miercuri seara. La inceput, in orele serii și la noapte, ploile se vor semnala indeosebi in jumatatea de nord a teritoriului. Joi va ploua in toate regiunile, apoi in special in sud-est, est si in zonele montane.Ploile vor avea si caracter de aversa, iar in sudul si in estul tarii trecator vor fi insotite de descarcari electrice. Cantitațile de apa vor depași local 15…20 l/mp,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

