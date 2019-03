Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea din Brasov a decis, marti, prelungirea sezonului de schi cu o saptamana, in statiunea Poiana Brasov, pana pe 7 aprilie. Conform biroului de presa al Primariei Brasov, avand in vedere conditiile meteorologice de marti si prognoza pe zilele urmatoare, s-a luat decizia prelungirii sezonului…

- A revenit iarna la Brasov. Astazi a nins abundent in Poiana Brasov, dar si in Predeal. Zapada a acoperit carosabilul, iar utilajele de deszapezire au intervenit de la primele ore ale diminetii. „In acest moment, in Poiana Brașov este un grad Celsius și ninge atat in partea inferioara a masivului, cat…

- Se intoarce iarna! Se intoarce iarna! Prognoza meteo anunța ninsori și ger saptamana viitoare! Vremea se schimba radical saptamana viitoare. Meteorologii anunța un nou val de ger și ninsori la munte. Temperaturile scad considerabil pana la minima de -8 grade Celsius. Va fi, probabil, ultima zvacnire…

- Și in acest sezon partiile de schi din Poiana Brașov au fost la mare cautare. Conform purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, domeniul schiabil din stațiune se apropie de un nou record. Potrivit sursei citate, de la inceputul sezonului, respectiv 7 decembrie 2018, pana in data de 6…

- Se așteapta un weekend excelent pentru schi in Poiana Brașov, asta și pentru ca partiile se afla intr-o stare excelenta, susțin autoritațile. Mai mult, s-au inregistrat aproape doua milioane de treceri prin turnichetele instalațiilor de transport pe cablu. ”Partiile se prezinta intr-o stare…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis prognoza meteo pentru perioada 18 februarie – 3 martie. In Transilvania, vremea se raceste la finalul primei saptamani, cand media temperaturilor nocturne va fi de -12 … -10 grade Celsius. Sunt așteptate precipitatii slabe in zilele de 22 și 23 februarie…

- Meteorologii au anuntat ca in perioada 11 – 18 februarie se va depune un strat nou de zapada la munte, dar si ploi, lapovita si ninsori razlete in restul teritoriului. Marți, vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice vor fi in scadere spre mediile caracteristice perioadei. In regiunile vestice,…

- Telescaunul din Poiana Brașov nu mai funcționeaza in urma unei defecțiuni provocate de un brad prabușit peste cabluri. Copacul incarcat cu zapada și gheața a cedat și a ieșit din radacini, oprindu-se in instalația telescaunului, sambata dimineața. Echipele tehnice evalueaza acum stricaciunile, dar pana…